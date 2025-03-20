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Bursa'da Seyir Halinde Uyuya Kalan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa'da Seyir Halinde Uyuya Kalan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, seyir halindeyken uykuya dalan bir sürücünün otomobili park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta büyük hasar meydana gelirken, kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halinde uyuya kalan sürücü otomobili ile park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda büyük hasar oluştu.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Bağlaraltı Mahallesi 1. Cadde'de gerçekleşen kazada seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazaya neden olan sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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