Bursa'da Sevgilisi Tarafından 75 Bıçak Darbesiyle Öldürülen Arzu Khalılova'nın Acı Hikayesi

1) BALIKESİR'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)

'EMENDERE FAYI'NDA GELİŞEN ARTÇI BİR DEPREM AKTİVİTESİ'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir. AFAD bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldığı için ilk ve ikinci depremlerden sonra hasarlı binalar boşaltılmıştı. İki ana şok ve artçı depremler sırasında hasarlı binalar, daha ağır hasarlı olmuş veya yıkılmış olabilir bu depremde. Ancak TAMP kapsamında bu binalar boşaltıldığı için can kaybı olmaması gerekiyor. İkinci 6.1 lik depremden sonra da devam eden artçı deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde kendini göstermeye devam edebilir. Bu nedenle TAMP kapsamında AFAD olarak yapılan uygulamalara halkın hızlı bir şekilde uyum göstermesi gerekmektedir" dedi.

2) SEVGİLİSİ TARAFINDAN 75 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

BURSA'da Rusya uyruklu Arzu Khalılova (20), tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. (27) tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.