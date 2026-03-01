Bursa'da servis minibüsüne çarpan kamyoneti 3 kilometre sonra durdurabildi

Bursa'da seyir halinde olan servis minibüsü, makas atan kamyonetin çarpması sonucu ufak bir hasar aldı. Ancak çarpan sürücüsü kaçınca, kovalamaca da kaçınılmaz oldu.

Olay, merkezde minibüs ile kamyonet arasında yaşandı. Minibüs şoförünün cep telefonu ile kayda aldığı anlarda Acemler istikametine doğru seyir halinde olan bir servis aracına makas atarak çarpan kamyonet kaçmaya başladı. Kamyonetin peşine düşen servis minibüsü, 3 kilometre sonra sürücüyü durdurabildi. İki sürücü arasında sözlü tartışma yaşanırken, Kamyonet sürücüsü, çarpmadığını iddia ederek olay yerinden ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı