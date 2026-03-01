Haberler

Bursa'da servis minibüsüne çarpan kamyoneti 3 kilometre sonra durdurabildi

Bursa'da servis minibüsüne çarpan kamyoneti 3 kilometre sonra durdurabildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da seyir halindeki bir servis minibüsüne makas atarak çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, minibüs şoförü peşine düştü ve 3 kilometre sonra sürücüyü durdurmayı başardı. İki sürücü arasında tartışma yaşandı.

Bursa'da seyir halinde olan servis minibüsü, makas atan kamyonetin çarpması sonucu ufak bir hasar aldı. Ancak çarpan sürücüsü kaçınca, kovalamaca da kaçınılmaz oldu.

Olay, merkezde minibüs ile kamyonet arasında yaşandı. Minibüs şoförünün cep telefonu ile kayda aldığı anlarda Acemler istikametine doğru seyir halinde olan bir servis aracına makas atarak çarpan kamyonet kaçmaya başladı. Kamyonetin peşine düşen servis minibüsü, 3 kilometre sonra sürücüyü durdurabildi. İki sürücü arasında sözlü tartışma yaşanırken, Kamyonet sürücüsü, çarpmadığını iddia ederek olay yerinden ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran yeni saldırı dalgası başlattı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar