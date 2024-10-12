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Bursa'da Servis Minibüsü Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Servis Minibüsü Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geri manevra yapan bir servis minibüsü takla atarak refüje düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü takla atarak refüje uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi dere boyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere boyunda servis aracını park eden sürücü, fabrika çıkışı için servisi hareket ettirdi. Geri manevra sırasında yan yolu kestiremeyen sürücü, takla atarak refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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