Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edilen bilgiye göre, olay saat 11.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonet, Serdar Zencirkıran'ın (34) kullandığı Onvo marka elektrikli scootera çarptı. Çarpışma sonucu scooter sürücüsü Zencirkıran ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan scooter sürücüsü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alındı. Çeziker'in ifadesinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - BURSA