Bursa'da Sarhoş Kişi Araç Camlarını Kırdı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkolün etkisiyle kendini kaybeden bir kişi, sokaktaki araçların camlarını taşla kırdı. Olay anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

Bursa'da alkolün de etkisiyle kendini kaybeden bir şahıs, girdiği sokaktaki araçların camlarını taşla kırdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen kişi, eline aldığı kaldırım taşını bir otomobilin arka camına fırlattı. Tuzla buz olan arka camda taş kalırken, ayakta durmakta zorlanan sarhoş kişi ise bağıra bağıra ilerledi.

İddiaya göre, o kişinin yolda ilerlerken yerden aldığı başka taşları da otomobillerin camına atarak zarar verdi. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
