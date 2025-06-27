Bursa'da Saman Yüklü Kamyon Yangını: Bir Sürücü Yaralandı

Bursa'da Saman Yüklü Kamyon Yangını: Bir Sürücü Yaralandı
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Mustafakemalpaşa'da bir yediemin deposu yakınında saman yüklü iki kamyon ve dört römork yangında alev alev yandı. Yangına müdahale eden bir sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saman yüklü 2 kamyon ile 4 römork alev alev yandı. Kamyonu kurtarmak isteyen bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tatkavaklı Mahallesi'ndeki bir yediemin deposuna yakın noktada yaşandı. Saman yüklü kamyondaki aşırı yük bir başka kamyona aktarılmak istendiği sırada samanlar alev aldı. Çıkan yangında yük değişimi yapılan 2 kamyon ile 4 traktör römorku alev alev yandı. Alevlere müdahale eden kamyon sürücülerinden İbrahim Meşinci (27) de yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kollarında ve bacaklarında yanıklar olan Meşinci sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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