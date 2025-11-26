'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'suç uydurma ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.