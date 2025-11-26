Haberler

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Güncelleme:
Bursa'da, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve 3 motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerindeki motoru zorla indirdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

  • Bursa'da 4 kişi sosyal medyada paylaştıkları motosikletli çekici durdurma ve silah çekme videosu nedeniyle gözaltına alındı.
  • Şüphelilere 'suç uydurma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçları yöneltildi.
  • Olay 21 Kasım Cuma günü sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine başlatılan çalışmayla ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'suç uydurma ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıali tartan:

Çok güzel olmuş hak etmişler di bence de

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Toplayın şu soytarıları.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
