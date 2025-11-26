'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
Bursa'da, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve 3 motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerindeki motoru zorla indirdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.
- Bursa'da 4 kişi sosyal medyada paylaştıkları motosikletli çekici durdurma ve silah çekme videosu nedeniyle gözaltına alındı.
- Şüphelilere 'suç uydurma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçları yöneltildi.
- Olay 21 Kasım Cuma günü sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine başlatılan çalışmayla ortaya çıktı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'suç uydurma ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.