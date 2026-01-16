Bursa'da silah operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Ocak'ta İznik ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hançer, 33 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Suç unsurları muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.B. (39) ve G.E. (39) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA