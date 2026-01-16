Haberler

Bursa'da silah operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Ocak'ta İznik ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hançer, 33 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet tabanca şarjörü ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Suç unsurları muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.B. (39) ve G.E. (39) hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA

