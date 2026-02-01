Haberler

Bursa'da Jandarmadan silah operasyonu

Bursa'da Jandarmadan silah operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah sattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 10 tabancaya el konuldu ve şüpheliler tutuklandı.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız silah sattıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 10 tabancaya el konuldu. Şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ruhsatsız silah ticaretine darbe vuruldu.

Operasyonda, (4) şüpheli şahıs gözaltına alınırken, toplamda (10) adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç