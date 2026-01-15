Haberler

Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İznik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 65 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 16 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ile 2 adet bıçak ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli M.Ö. (44) ve C.E. (53) gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Çok büyük konuştu, yine yenildi

Yine yenildi! Giderek kovulmaya yaklaşıyor