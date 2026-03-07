Haberler

Bursa'da ruhsatsız işyerinde çocuk işçi çalıştırıldığı ortaya çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ruhsatsız bir işyerinde 10 ile 17 yaşları arasındaki yabancı uyruklu çocukların çalıştırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Bursa'da gelen bir ihbar üzerine yapılan denetimde, ruhsatsız bir işyerinde yaşları küçük yabancı uyruklu çocukların çalıştırıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir adreste yaşı küçük işçilerin çalıştırıldığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde işyerinde yaşları 10 ile 17 arasında değişen yabancı uyruklu çocukların çalıştırıldığı belirlendi. Ayrıca işyerinin "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı"nın bulunmadığı da tespit edildi.

Olayla ilgili olarak işyeri sahibi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için ilgili birimlerle koordinasyon sağlandığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
