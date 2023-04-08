Bursa'da restorasyon çalışmaları sırasında talihsiz kaza: 2 yaralı

Bursa Mudanya Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve müze olarak restorasyon edilecek tarihi binada, incelemeye gelen mimar ve görevli personel bulundukları yerden düşerek yaralandı.

Bursa Mudanya Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve müze olarak restorasyon edilecek tarihi binada, incelemeye gelen mimar ve görevli personel bulundukları yerden düşerek yaralandı.

Mudanya Belediyesi bünyesinde çalışan Mimar Cemile Öztürk, çalışmaları yerinde incelemek amacıyla gittiği tarihi binada talihsiz bir kaza yaşadı. Restorasyon çalışmaları hakkında kendisini bilgilendiren çalışan ile birlikte bulundukları yerden düşerek yaralandılar. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Restorasyon çalışanı kazayı hafif sırıkla atlatıp taburcu olurken, mimar Öztürk, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Mimar Cemile Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA