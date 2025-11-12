Haberler

"Müsaade isteyip iş yerini kurşunladı": O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir saldırgan, restoran önünde duran iki kişiden 'çekilin' dedi ve ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir şüpheli sohbet eden iki kişiden "müsaade isteyip" kenara çekilmelerini istedi, ardından elindeki pompalı tüfekle restorana peş peşe ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, önce restoran önünde duran iki kişiye eliyle "çekilin" işareti yaptı. İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları, iki kişinin ise şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.
Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
