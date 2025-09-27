Haberler

Bursa'da Piknik Yangını: Helikopterle Müdahale

Bursa'da Piknik Yangını: Helikopterle Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin mangalından çıktığı öne sürülen yangın, helikopterlerin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kurumuş otların alev aldığı yangın, sulama göletinin yanında meydana geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde piknik yapan bir ailenin mangalıdan sıçradığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Sulama göletinin yanında meydana gelen yangın, helikopterlerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yürekleri ağza getiren yangın, Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi yakınlarındaki sulama göletinin yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapan ailenin mangalından sıçrayan kıvılcımlar, kurumuş otları tutuşturdu. Makilik alandaki yeşillikler ve ağaçların alev aldığı yangında, ihbar üzerine olay yerine helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göletin yanında olması büyük bir faciayı önlerken, kısa sürede alevler söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.