Bursa'da Parkta Lazer Işığı Nedeniyle Bıçaklı Saldırı

Bursa'da Parkta Lazer Işığı Nedeniyle Bıçaklı Saldırı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta yüzlerine lazer ışığı tutulan iki genç, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelilerinden biri tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta yüzüne lazer tuttukları iki genci bıçakla yaralayan 2 şahıstan biri tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'nda meydana geldi. H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. ve arkadaşı A.A.B., lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında çıkan kavgada M.D. ve Ramazan Y., bıçakla H.T. ile A.A.B.'yi yaraladı. İki şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde gezerken polis ekiplerince yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.D. (17) tutuklanırken, Ramazan Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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