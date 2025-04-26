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Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halinde duran otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir sebepten alev çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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