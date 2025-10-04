Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Haberler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş bir arsada park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arsaya bırakılan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Boş bir arsada park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
