Karacabey'de şüpheli ölüm

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, park halindeki aracının yakınında ölü olarak bulundu.

Olay, Karacabey ilçesi Hamidiye Mahallesi Bayıraltıseti Ilgınlık mevkiinde meydana geldi. Vatandaşlar Hakan Yılmaz'a (28) ait 34 BA 2914 plakalı aracın camları açık ve boş bir şekilde yol kenarında park halinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda park halindeki arabanın yakınında bulunan suyun kenarında Hakan Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

