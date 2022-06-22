Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı : Ortalık savaş alanına döndü - Haberler

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Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı : Ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı : Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı.

Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevreyolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, panelvan 2 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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