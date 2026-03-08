Haberler

Bursa'da özel halk otobüsü ters şeride girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir özel halk otobüsünün ters şeride girmesi trafikte tehlikeli anlara yol açtı. Bu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'da özel halk otobüsünün ters şeride girmesi trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
