Bursa'da iş yeri yangını: Alevler çevredeki işletmelere sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomotiv ve turizm işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, işletmelerde maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomotiv ve turizm hizmeti veren bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki işletmelere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Veysel Karani Mahallesi 17. Yıldız Sokak üzerinde bulunan Kardeşler Otomotiv & Turizm firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden, çevredeki farklı bir işletmeye ait bekçi, durumu iş yeri sahibi Fuat H. (65)'ye bildirerek içeriden çıkmasını sağladı. Aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 10 itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 4 ayrı işletmeye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun ve hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
