Haberler

Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bursa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu Öğretmenevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karalar'dan Akhisar istikametine rampa aşağı seyir halinde olan 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 PT 817 plakalı otomobil çarpıştı.

İddiaya göre, Buket E. (30) yönetimindeki 16 PT 817 plakalı otomobil, yokuş yukarı ilerleyen bir kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen Ömer A. (30) idaresindeki 16 AGD 296 plakalı otomobille sağ ön çamurluk kısımlarından çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller, yol kenarında durabildi.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 PT 817 plakalı otomobildeki yolcular Elanur A. (28) ve 4 yaşındaki Göktuğ E. ile diğer araçtaki yolcular Rabia K. (27) ve 1 aylık Atilla A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Yüzlerce ev tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

30 saniyede tarihe geçti!
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti