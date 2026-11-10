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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücünün arkadaşının eşi çıktı

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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücünün arkadaşının eşi çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün çarptığı yayayı tanıdığı ve arkadaşının eşi olduğu öğrenildi.

Bursa'da karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansırken, yaya ile otomobil sürücüsünün birbirlerini tanıdığı ortaya çıktı. Kameraya da yansıyan ilginç kazada, yaya yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fatma Ö.'ye çarptı. Yaşanan kaza sonrası Fatma Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarptığı yaya tanıdığı çıktı

Yaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine, çarptığı yayayı tanıdığını belirten Halit Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Halit Ç.'nin arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi.

Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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