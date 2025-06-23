Bursa'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Remzi A. (54) idaresindeki 54 AR 239 plakalı tır, İznik-Yenişehir istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Samet Doğan D. (27) idaresindeki 06 AB 8993 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AB 8993 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatih Özcan (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Samet Doğan D. ve yolcu Ercan Y. (28) ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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