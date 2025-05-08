Bursa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ömer P.yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Abdülcebbar E.yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.