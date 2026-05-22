Bursa'da otomobil göle uçtu: AFAD sürücüyü ararken o olay yerine geldi

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil Ulubat Gölü'ne uçtu. AFAD ekiplerinin gölden çıkardığı aracın sürücüsü ise kısa süre sonra kendi imkanlarıyla olay yerine gelince ekipler rahat bir nefes aldı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde Ulubat Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil göle uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri gölde çalışma başlatarak otomobili sudan çıkardı. Araç içerisinde sürücüyü bulamayan ekipler arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada, sürücünün kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerine geldiği öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken, gölden çıkarılan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

