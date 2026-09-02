Bursa'da motokurye kazası kamerada

Bursa'da otomobil ile çarpışan motokuryenin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motokuryenin önüne ara sokağa dönmek isteyen otomobil aniden çıktı. Fren yapmasına rağmen duramayan motosiklet, otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı