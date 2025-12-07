Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Gülşen Ö. (49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçup takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yolcular Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı. 3 yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA