Bursa'da Otomobil Alev Alev Yandı
Mudanya Yolu üzerinde meydana gelen olayda bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün durup aracı terk etmesinin ardından alevler tüm aracı sarmışken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen araçla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'da Mudanya Yolu üzerinde bir otomobil alevlere teslim oldu.
Olay gece saatlerinde Mudanya Yolu, Bursa istikametinde yaşandı. Bir otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevleri gören sürücü otomobili durdurup indi. Kısa sürede alevler tüm aracı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yangını söndürmelerinin ardından soğutma çalışmalarını yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış sebebi için tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa