Bursa terminalinde yolcu ile şoför kavgası

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, terminalde henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu ile otobüs şoförü arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı