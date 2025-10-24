Haberler

Bursa'da Otobüs Kazası: Ağır Yaralı

İnegöl'de özel halk otobüsünün çarptığı adam ağır yaralandı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının kimliği Halil H. olarak belirlendi, durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarpıp ağır yaraladığı adamın kimliği belirlendi.

Kaza, dün 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kimliği polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Halil H. (45) olduğu tespit edildi. 4 kez kalbi duran adamın kalbi çalıştırılıp Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
