Bursa'da tehlikeli yolculuk

Bursa'da otobüsün arkasına tutunarak ayaklarını yere sürüyen 10-15 yaşlarındaki 2 çocuk, trafikte tehlike saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde meydana geldi. Akıllarında oyun oynadıklarını düşünen 10-15 yaşlarındaki 2 çocuk, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan çocuklar, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Seyir halindeki otobüsün arka bölümüne tutunarak ayaklarını yere süre çocuklar, uzun süre bu şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA