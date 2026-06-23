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Otobanda yolun karşısına geçerken tır çarpan şahıs hayatını kaybetti

Otobanda yolun karşısına geçerken tır çarpan şahıs hayatını kaybetti
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Bursa Çevre Yolu'nda otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir şahsa tır çarptı. Çarpmanın ardından bir otomobil de yerde yatan şahsın üzerinden geçti. Kazada şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da iddiaya göre otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa, seyir halindeki tır çarptı. Yaşanan kazada şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs otobanda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 33 ZL 316 plakalı tır, şahsı göremeyerek çarptı. Ardından 11 DY 133 plakalı otomobil sürücüsü M.Y. ise, yolda yatan şahsı göremeyerek üstünden geçti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen şahıs, ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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