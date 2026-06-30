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Bursa'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursa'da otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kuru otların etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bursa'da otluk alanda çıkan yangında gökyüzü dumanla kaplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 1. Canbaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreye atılan çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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