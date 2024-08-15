Bursa'da otluk alanda çıkan yangın büyüyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Veysel Karani Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyük bir alana yayılırken itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor. - BURSA
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