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Mustafakemalpaşa'da Baltalı Cinayet: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mustafakemalpaşa'da Baltalı Cinayet: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortakları arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Emre G., tartıştığı Berkan Onur'u baltayla başına vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur hayatını kaybederken, 31 yaşındaki Emre G. olayın ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü. Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.

Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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