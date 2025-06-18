Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Kayapa Mahallesi taş ocakları mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi taş ocakları mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kayapa Mahallesi taş ocakları mevkiinde, saat 13.30 sıralarında makilik alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için 1 helikopter, 9 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 1 su tankeri ve toplam 48 personel görev yapıyor.

Yangın bölgesinde ekiplerin yoğun çalışması sürerken, havadan helikopterle destek sağlanarak yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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