Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi taş ocakları mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kayapa Mahallesi taş ocakları mevkiinde, saat 13.30 sıralarında makilik alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için 1 helikopter, 9 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 1 su tankeri ve toplam 48 personel görev yapıyor.

Yangın bölgesinde ekiplerin yoğun çalışması sürerken, havadan helikopterle destek sağlanarak yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA