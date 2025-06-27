Bursa'da Orman Yangını: Mahalle Halkı Tahliye Edildi

Bursa'da Orman Yangını: Mahalle Halkı Tahliye Edildi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp yerleşim alanlarını tehdit etti. Köy halkı gözyaşları içinde tahliye olurken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla köy halkı gözyaşlarıyla tahliye edildi.

Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı. Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde panik yaşandı. Mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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