Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda yeniden etkili olan yangına kara ve hava ekipleriyle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarını tehdit etmeden önlenmeye çalışıldığı bildirildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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