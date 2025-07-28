Bursa'da Orman Kundaklayan FETÖ'cü İYİ Parti Üyesi Mi?

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanları kundakladığı iddia edilen FETÖ'den ihraç astsubayın İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddiaları yalanlandı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, söz konusu şahsın parti ile bir bağlantısı olmadığını duyurdu.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanları kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ'den ihraç astsubayın sosyal medya hesabında kendisini İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Bu iddiaları İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya yalanladı.

Terör polisi tarafından sorgulanan Ufuk A.'nın facebook hesabında kendisini İYİ Parti Harmancık Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıttığı görülüyor. Ormanı kundakladığı iddia edilen ve daha önce çalıştığı benzin istasyonundan yakıt alırken görüntülenen Ufuk A., İYİ Parti'yi de karıştırdı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk A. adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısıyla partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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