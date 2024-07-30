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Bursa'da omuz atma tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın Kestel ilçesinde omuz atma tartışması sonucu çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Tartışan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla iki kardeşi de yaraladı. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

Bursa'da omuz atma tartışmasında bir kişi, yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Tartıştığı genci kolundan yaralayan şüpheli kavgayı ayırmak için gelen gencin abisini de göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ağabeyi Çağlar Gezer kıraathane işleten Emin Gezer, yolda yürüdüğü esnada omzuna çarpan Baran Y. ile tartışma yaşadı. Taraflar arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce Baran Y., yanında taşıdığı bıçak ile Emin Gezer'i kolundan bıçakla yaraladı. Kavgayı gören ağabey Çağlar Gezer ise olayı ayırmak istediği esnada Baran Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Gezer, yere düştü. Çevredekiler bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirirken, yaralı kardeşler için ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler 2 kardeşi Kestel Devlet Hastanesine sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çağlar Gezer hayatını kaybederken, kardeşi Emin Gezer'in durumu iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kestel Bursa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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