Bursa’da okulda gaz paniği

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda gaz paniği yaşandı. Boğazı tahriş eden gaz yayıldığı iddiası üzerine çok sayıda öğrenci tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekipleri herhangi bir gaz kaçağı bulamadı. Okul çevresindeki hareketlilik kameraya yansırken hastane tedbir amaçlı götürülen çocuklarda da her hangi bir sağlık problemine rastlanmadı.

Olay, Kestel ilçesindeki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gaz yayıldığı iddiası üzerine bazı öğrenciler rahatsızlandıklarını belirterek öğretmenlerine haber verdi. Okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de yönlendirildi. Rahatsızlandıklarını iddia eden öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri okulda inceleme yaptı ancak herhangi bir gaz kaçağı bulamadı. Okulda eğitime ara verdiren olayla ilgili tahkikat başlatılırken olayın bir kaç öğrenci arasında başlayıp daha sonra diğer öğrencilere yayıldığı hastaneye götürülen öğrencilerde zehirlenme ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı