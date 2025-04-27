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Bursa'da Odunlukta Yangın: Mahallede Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Odunlukta Yangın: Mahallede Paniğe Neden Oldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak odunluk tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde odunlukta meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Akşam saatlerinde Hisar Mahallesi Akça Caddesi'nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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