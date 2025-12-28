Haberler

Bursa'da 25 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da 25 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 25.5 kilo metamfetamin ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlendi.

Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 25.5 kilo metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 25 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan B.Ö., O.C.E., T.Y. ve G.Ö. isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BURSA

