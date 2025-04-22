Bursa'da Narkotik Ekiplerinden Farkındalık Etkinlikleri
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında 30 ayrı etkinlikle toplam 9 bin 153 vatandaşı bilgilendirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında 30 ayrı etkinlikte toplam 9 bin 153 vatandaşı bilgilendirdi. Yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa