Bursa'da Müstakil Evde Yangın: Panik Anları

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle mahallede panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir evin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek bahçedeki ağaçlara yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, bahçede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA