Bursa'da tehlikeli motosiklet şovu kameraya yansıdı

Bursa'da trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet trafikte tehlikeli anlara neden oldu, o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, ön kaldırarak ilerlemeye başladı. Yoğun araç akışının bulunduğu caddede yapılan bu hareket, hem sürücünün hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları, aynı yönde ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin uzun süre tek teker üzerinde gittiği ve trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden yoluna devam ettiği görüldü. Olay, trafikte sorumsuz sürüşün oluşturabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı