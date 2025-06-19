Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 16 AUA 508 plakalı motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38), Aşkın Sokak'tan çıkan sürücü Muhammed Efe U. yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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