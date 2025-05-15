Bursa'da Motosiklet Kazası: Yeşil Işıkta Geçen Kadına Çarpıldı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yeşil Işıkta Geçen Kadına Çarpıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yeşil ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek için acele eden kadına motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle hem kadın, hem de motosiklet sürücü yere savruldu. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek için arkadaşıyla birlikte yaya geçidinden koşan kadın hızla gelen motosikletin çarpmasıyla savruldu. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı kameraya anbean yansırken, çevredekiler yaralılar için 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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